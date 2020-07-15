Доминик Тим: поддержал бы идею решающего тай-брейка вместо третьего сета

Третья ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим, который играл на турнире в академии Патрика Муратоглу, ответил на вопрос о том, как он относится к различным системам подсчёта очков в матче.

Турнир Ultimate Tennis Showdown проходил по экспериментальным правилам. Каждый матч состоял из четырёх десятиминутных четвертей и назначающегося при ничейном счёте решающего раунда. В четвертях побеждал тот теннисист, который набирал больше очков. В решающем раунде — тот, кто первым брал два очка подряд.



«Я по-прежнему предпочитаю классический формат ведения счёта. Хотя поддержал бы идею решающего тай-брейка вместо третьего сета. Подобный формат можно было бы использовать в стартовых раундах турниров, поскольку он держит зрителей в напряжении, создает интригу. Опыт проведения Ultimate Tennis Showdown был отличным, но на официальных соревнованиях я бы оставил всё как есть", — приводит слова Тима Tennisnet.