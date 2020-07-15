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Доминик Тим стал победителем выставочного турнира в Берлине

Доминик Тим стал победителем выставочного турнира в Берлине
Теннис / ATP 0

Третья ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим стал победителем выставочного травяного турнира bett1ACES, который проходил в Берлине (Германия). В финальном матче Тим не без труда одолел итальянца Маттео Берреттини со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 10:8. Продолжительность матча составила ровно полтора часа.

В матче за третье место должны были встретиться итальянец Янник Синнер и испанец Роберто Баутиста-Агут. Однако сегодня, 15 июля, этот матч не состоится, так как финал был перенесён из-за дождя и завершился уже в сумерки.

Турнир bett1ACES проходил в Берлине с 13 июля на травяном покрытии. Вслед за этим 17–19 июля в столице Германии стартуют соревнования на харде, там состав участников претерпит изменения.

bett1ACES (м) — трава. Финал
15 июля 2020, среда. 20:15 МСК
Доминик Тим
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 4 		6 1 10
7 7 		4 0 8
         
Маттео Берреттини
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
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