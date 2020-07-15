Доминик Тим стал победителем выставочного турнира в Берлине
Третья ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим стал победителем выставочного травяного турнира bett1ACES, который проходил в Берлине (Германия). В финальном матче Тим не без труда одолел итальянца Маттео Берреттини со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 10:8. Продолжительность матча составила ровно полтора часа.
В матче за третье место должны были встретиться итальянец Янник Синнер и испанец Роберто Баутиста-Агут. Однако сегодня, 15 июля, этот матч не состоится, так как финал был перенесён из-за дождя и завершился уже в сумерки.
Турнир bett1ACES проходил в Берлине с 13 июля на травяном покрытии. Вслед за этим 17–19 июля в столице Германии стартуют соревнования на харде, там состав участников претерпит изменения.
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