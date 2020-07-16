Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Рузичи: не думаю, что Халеп будет играть на мировом уровне до 38 лет, как Серена

Рузичи: не думаю, что Халеп будет играть на мировом уровне до 38 лет, как Серена
Теннис / WTA 0

Вирджиния Рузичи, победительница Открытого чемпионата Франции—1978, менеджер Симоны Халеп, порассуждала о будущем второй ракетки мира.

«Не думаю, что она будет выступать на мировом уровне в 38 лет, как Роджер Федерер и Серена Уильямс, но я уверена, что Симона будет состязаться за главные трофеи до 33-35 лет. Не стоит забывать, что 27 сентября ей исполнится всего 29 лет», — приводит слова Рузичи Ubitennis.

Помимо этого Рузичи рассказала о планах Халеп на US Open: «Принимать решение слишком рано, ситуация сложная. Насчёт „Ролан Гаррос“ я настроена более оптимистично. Я живу в Париже, по-прежнему ношу маску в общественных местах, но ситуация стала намного лучше. Думаю, что посещаемость 50-60% на турнире — это вполне возможно».

Халеп, Кузнецова и Касаткина примут участие в турнире в Палермо
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020