Рузичи: не думаю, что Халеп будет играть на мировом уровне до 38 лет, как Серена
Вирджиния Рузичи, победительница Открытого чемпионата Франции—1978, менеджер Симоны Халеп, порассуждала о будущем второй ракетки мира.
«Не думаю, что она будет выступать на мировом уровне в 38 лет, как Роджер Федерер и Серена Уильямс, но я уверена, что Симона будет состязаться за главные трофеи до 33-35 лет. Не стоит забывать, что 27 сентября ей исполнится всего 29 лет», — приводит слова Рузичи Ubitennis.
Помимо этого Рузичи рассказала о планах Халеп на US Open: «Принимать решение слишком рано, ситуация сложная. Насчёт „Ролан Гаррос“ я настроена более оптимистично. Я живу в Париже, по-прежнему ношу маску в общественных местах, но ситуация стала намного лучше. Думаю, что посещаемость 50-60% на турнире — это вполне возможно».
Халеп, Кузнецова и Касаткина примут участие в турнире в Палермо
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