«Жду возобновления сезона». Даниил Медведев опубликовал фото с тренировки

Российский теннисист Даниил Медведев опубликовал на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию с теннисного корта.

«Жду возобновления сезона», — подписал снимок Медведев.

Посмотреть фотографию можно на странице Даниила Медведева в "Инстаграме".

Напомним, из-за пандемии коронавируса ATP-тур был приостановлен в марте и возобновится 14 августа на турнире в Вашингтоне (США). После возобновления предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос».

Турнир в Вашингтоне пройдёт с 14 по 21 августа. Медведев и Карен Хачанов вошли в предварительный список участников турнира. В 2019 году в финале этих соревнований Медведев проиграл представителю Австралии Нику Кирьосу со счётом 6:7 (6:8), 6:7 (4:7).