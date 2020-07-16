«Жду возобновления сезона». Даниил Медведев опубликовал фото с тренировки
Российский теннисист Даниил Медведев опубликовал на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию с теннисного корта.
«Жду возобновления сезона», — подписал снимок Медведев.
Посмотреть фотографию можно на странице Даниила Медведева в "Инстаграме".
Напомним, из-за пандемии коронавируса ATP-тур был приостановлен в марте и возобновится 14 августа на турнире в Вашингтоне (США). После возобновления предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос».
Турнир в Вашингтоне пройдёт с 14 по 21 августа. Медведев и Карен Хачанов вошли в предварительный список участников турнира. В 2019 году в финале этих соревнований Медведев проиграл представителю Австралии Нику Кирьосу со счётом 6:7 (6:8), 6:7 (4:7).
Хачанов вслед за Медведевым вошёл в предварительный состав участников турнира в Вашингтоне
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