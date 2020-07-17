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Муратоглу: Кирьос устраивает всем встряску, поэтому он интересная личность

Муратоглу: Кирьос устраивает всем встряску, поэтому он интересная личность
Теннис / ATP 0

Известный тренер Патрик Муратоглу рассказал, почему хотел бы видеть австралийского теннисиста Ника Кирьоса на своём турнире Ultimate Tennis Showdown.

«Что бы Кирьос ни делал, получается чересчур провокационно. У него такой характер, это часть его индивидуальности. Поэтому многим людям он нравится или, наоборот, не нравится. Он всегда устраивает всем встряску. Поэтому он интересная личность и многие люди его любят. Он бы идеально подошёл для UTS. Кирьос — один из немногих парней, помимо „Большой тройки“, которые собирают стадионы. Он настоящий и не боится показать себя таким, какой он есть. Помимо этого, на корте он показывает страсть. А спорт — это про страсть. Да, он ведёт себя провокационно, но он такой человек, и поэтому он мне нравится. Даже если в чём-то я с ним полностью не согласен, всё в порядке, это весело», — приводит слова Муратоглу Ubitennis.

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