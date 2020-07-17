Муратоглу: Кирьос устраивает всем встряску, поэтому он интересная личность

Известный тренер Патрик Муратоглу рассказал, почему хотел бы видеть австралийского теннисиста Ника Кирьоса на своём турнире Ultimate Tennis Showdown.
«Что бы Кирьос ни делал, получается чересчур провокационно. У него такой характер, это часть его индивидуальности. Поэтому многим людям он нравится или, наоборот, не нравится. Он всегда устраивает всем встряску. Поэтому он интересная личность и многие люди его любят. Он бы идеально подошёл для UTS. Кирьос — один из немногих парней, помимо „Большой тройки“, которые собирают стадионы. Он настоящий и не боится показать себя таким, какой он есть. Помимо этого, на корте он показывает страсть. А спорт — это про страсть. Да, он ведёт себя провокационно, но он такой человек, и поэтому он мне нравится. Даже если в чём-то я с ним полностью не согласен, всё в порядке, это весело», — приводит слова Муратоглу Ubitennis.
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