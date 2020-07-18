Севастова и Квитова сыграют в финале турнира в Берлине, Свитолина — в матче за 3-е место

В Германии определились финалисты выставочного хардового турнира bett1ACES, который проходит в Берлине.

По итогам мужских полуфиналов борьбу за титул продолжат итальянец Янник Синнер и третья ракетка мира австриец Доминик Тим. Синнер, обыгравший россиянина Карена Хачанова со счётом 6:3, 7:6, в матче за выход в финал нанёс поражение испанцу Роберто Баутисте-Агуту со счётом 7:6, 6:2. Тим обыграл немца Томми Хааса – 7:6, 6:3.

В женском турнире Анастасия Севастова из Латвии в полуфинале переиграла украинку Элину Свитолину, отдав сопернице только два гейма – 6:1, 6:1. Второй финалисткой турнира стала чешка Петра Квитова, одолевшая немку Андреа Петкович со счётом 3:6, 6:4, [10:5].

Финалы и матчи за третье место состоятся в воскресенье, 19 июля.