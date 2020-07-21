Сёстры Уильямс и Азаренко сыграют на турнире в Лексингтоне
Стали известны имена первых четырёх теннисисток, которые примут участие в турнире в Лексингтоне (США).
На турнире сыграют американки Винус и Серена Уильямс, Слоан Стивенс и белоруска Виктория Азаренко. Соревнования пройдут с 10 по 16 августа.
В настоящее время Азаренко является 58-й ракеткой мира. В этом сезоне Виктория провела лишь один официальный матч — на соревнованиях в Монтеррее (Мексика), где уступила Тамаре Зиданшек из Словении в первом круге.
Напомним, из-за пандемии коронавируса WTA-тур был приостановлен в марте и возобновится 3 августа на турнире в Палермо. После возобновления сезона также предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос».
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