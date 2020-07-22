Елена Веснина: после победы на Олимпиаде пошли и взяли себе почти весь «Макдональдс»

Российская теннисистка Елена Веснина поделилась воспоминаниями от завоевания золотой медали на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Там Веснина в паре с Екатериной Макаровой выиграла турнир.

«Слёз радости не было, но было невероятное счастье: множество поздравлений, самое большое количество за всю карьеру. В Рио было не очень хорошо с едой, я ела две недели одно и то же, максимально простую пищу, боялись что-то пробовать другое. Наши тренеры могли сходить в «Макдоналдс» и взять картошку фри, мы им очень завидовали, а на следующий день после победы уже сами пошли и взяли себе почти весь «Макдоналдс», оторвались по полной! И уже вечером мы улетали в Нью-Хэйвен. Приём у президента в Москве мы пропустили, так как были на US Open, а по-настоящему отпраздновали уже в ноябре, по завершении сезона, когда как раз выиграли ещё и Итоговый турнир. Собрали очень много людей, всех близких, всех причастных к нашей победе, закрыли ресторан и отметили полноценно!

Для нас тот турнир и та победа всегда стояли на первом месте. Мы всегда хотели стать олимпийскими чемпионами, и очень хорошо, что мы с Леной вдвоём были этого мнения, потому что если бы кто-то один считал, что «Шлем» намного круче, зачем эта Олимпиада нужна», то ничего бы не получилось. Не было бы идеального тандема. Что касается моей карьеры, то победа на Олимпиаде поменяла отношение к спорту и к жизни в целом. Я реализовала свою мечту детства», — цитирует Веснину «Команда России».