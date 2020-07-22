Директор турнира в Палермо: наша цель — показать миру, что уже можно играть в теннис

Оливьеро Парма, директор турнира WTA в Палермо (Италия), поделился ожиданиями от соревнований. Этот турнир возобновит WTA-тур, прерванный ещё в марте из-за пандемии коронавируса. Соревнования начнутся в Италии 3 августа.
«Конечно, мы чувствуем особую ответственность. Наша цель — показать миру, что уже можно играть в теннис. И для этого необходимо соблюдать все меры предосторожности.
Перед началом турнира все участники и сотрудники будут проходить тестирование. А затем будем тестировать и по ходу турнира.
Понятно, что мы понесём убытки. Но мы надеемся, что сумеем их компенсировать в следующем году. Упускать такую возможность нельзя», — приводит слова Пармы Reuters.
После возобновления сезона предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос». На данный в момент в Европе и США проходят только выставочные турниры.
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