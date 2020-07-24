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Тарпищев — о Кубке Кремля–2020: скорее всего, мужчин и женщин разведут по неделям

Тарпищев — о Кубке Кремля–2020: скорее всего, мужчин и женщин разведут по неделям
Теннис / ATP 0

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал ситуацию вокруг сроков проведения Кубка Кремля 2020 года. Изначально соревнования должны были состояться в Москве 19-25 октября.

«Мы сейчас находимся в стадии переговоров по поводу дат проведения Кубка Кремля. Планируем провести его сразу после санкт-петербургского турнира. Примерно конец октября – начало ноября.

Скорее всего, мужчин и женщин разведут по неделям, они не будут играть вместе», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Начиная с 1990 года турнир традиционно проходил на кортах спортивного комплекса «Олимпийский», который в 2019 году закрылся на реконструкцию. Кубок Кремля–2019 прошёл в «Крылатском».

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