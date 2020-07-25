Халеп по прилету на турнир в Палермо нужно будет провести две недели на карантине
Власти Италии ввели новые ограничения на международные путешествия. Теперь люди, приезжающие из Румынии и Болгарии, должны будут провести на обязательном карантине две недели.
3 августа в Палермо (Италия) стартует турнир WTA. Он возобновит сезон в женском теннисе.
Одной из участниц турнира станет экс-первая ракетка Симона Халеп. Если для румынки не сделают исключение, то ей придётся тоже провести две недели на карантине.
Руководство турнира в Палермо уже обратилось к министерству здравоохранения Италии. Организаторы надеются, что для Халеп сделают исключение.
Сезон WTA был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. При этом до сих пор неизвестно, состоится ли US Open. Итоговое решение будет принято в конце июля.
Директор турнира в Палермо: у нас сыграют Халеп, Касаткина и другие. Это игроки топ-уровня
- 25 июля 2020
-
00:54
-
00:19
- 24 июля 2020
-
22:47
-
21:32
-
19:28
-
19:05
-
18:22
-
16:06
-
15:48
-
15:33
-
15:19
-
14:26
-
13:31
-
13:03
-
12:07
-
11:14
-
10:14
-
09:26
-
09:17
-
09:00
-
00:59
-
00:25
- 23 июля 2020
-
23:01
-
21:14
-
20:14
-
19:20
-
18:49
-
17:23
-
15:58
-
14:32
-
13:58
-
11:50
-
11:28
-
09:46
-
09:26
Партнерский контент