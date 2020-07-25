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Халеп по прилету на турнир в Палермо нужно будет провести две недели на карантине

Халеп по прилету на турнир в Палермо нужно будет провести две недели на карантине
Теннис / WTA 0

Власти Италии ввели новые ограничения на международные путешествия. Теперь люди, приезжающие из Румынии и Болгарии, должны будут провести на обязательном карантине две недели.

3 августа в Палермо (Италия) стартует турнир WTA. Он возобновит сезон в женском теннисе.

Одной из участниц турнира станет экс-первая ракетка Симона Халеп. Если для румынки не сделают исключение, то ей придётся тоже провести две недели на карантине.

Руководство турнира в Палермо уже обратилось к министерству здравоохранения Италии. Организаторы надеются, что для Халеп сделают исключение.

Сезон WTA был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. При этом до сих пор неизвестно, состоится ли US Open. Итоговое решение будет принято в конце июля.

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