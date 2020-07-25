Тренер Федерера: планы не поменялись, Роджер хочет вернуться на корт на Australian Open
Северин Люти, тренер швейцарского теннисиста Роджера Федерера, рассказал о ходе восстановления спортсмена после повторной операции на колене. Люти сообщил, что Федерер быстро восстанавливается.
«У Роджера всё хорошо, я бы даже сказал, что очень хорошо. И это неудивительно, учитывая его жизнерадостный характер. Он уже начал заниматься с физическими нагрузками. В середине августа у нас будет следующий шаг — он начнёт тренировки с ракеткой.
Наши планы не поменялись, Роджер хочет вернуться на корт на Australian Open-2021. Конечно, если турнир состоится. В то же время пока неизвестно, сыграет ли он на других турнирах до старта Australian Open», — цитирует Люти RTS.ch.
В настоящее время теннисный сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса.
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