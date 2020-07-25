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Директор турнира в Палермо обратился к властям с просьбой сделать исключение для Халеп

Директор турнира в Палермо обратился к властям с просьбой сделать исключение для Халеп
Теннис / WTA 0

Власти Италии ввели новые ограничения на международные путешествия. Теперь люди, приезжающие из Румынии и Болгарии, должны будут провести на обязательном карантине две недели. Таким образом, оказывается под большим вопросом участие Симоны Халеп в первом после пандемии турнире, который пройдёт в Палермо.

Директор соревнований Оливьеро Пальма обратился к правительству страны с просьбой сделать исключение для второй ракетки мира.

«Мы отправили экстренное письмо министру здравоохранения Италии Роберто Сперанце», — передаёт слова Пальмы пресс-служба соревнований.

Сезон WTA был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. До сих пор не известно, состоится ли US Open. Окончательное решение будет принято в конце июля.

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