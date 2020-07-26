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Димитров — о коронавирусе: это был тяжёлый месяц. Почти не тренировался, сильно похудел

Димитров — о коронавирусе: это был тяжёлый месяц. Почти не тренировался, сильно похудел
Теннис / ATP 0

Болгарский теннисист Григор Димитров прокомментировал поражение в первом матче турнира Патрика Муратоглу Ultimate Tennis Showdown-2. Димитров уступил французу Ришару Гаске со счётом 0:4 (10:15, 10:13, 11:14, 10:18).

«Рад вернуться на корт и просто наслаждаться этим. Пришлось быстро изучить правила турнира, это весело.

Принял несколько неправильных решений, дело в этом. У меня был коронавирус. Провёл месяц дома, это не особо весело. Тяжёлый месяц: почти не тренировался, довольно сильно похудел. Сейчас просто работаю над своей игрой. Нахожусь не в лучшей соревновательной форме, и это займёт некоторое время, но стоит отдать должное Ришару, он хорошо играет», — приводит слова Гаске Tennis Majors.

Переболевший коронавирусом Димитров проиграл Гаске в первом матче на UTS-2
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