Симона Халеп снялась с турнира в Палермо

Вторая ракетка мира румынка Симона Халеп снялась с турнира в итальянском Палермо, сообщает пресс-служба турнира на официальном сайте. Это связано с карантинными мерами, введёнными итальянским правительством для жителей Румынии и Болгарии.

«К сожалению, мы узнали о решении второй ракетки мира сняться с турнира в Палермо. Вчера мы были настроены оптимистично, проинформировали команду Халеп, что профессиональные спортсмены не обязаны отправляться на карантин. Местный эксперт в области здравоохранения отправил Халеп официальное сообщение с объяснением, почему указ Министерства здравоохранения не будет применяться в случае профессиональных теннисистов. Тем не менее нам сообщили только об окончательном решении, сведя на нет все наши усилия. Мы глубоко опечалены», — сказано в заявлении директора турнира Оливьеро Пальмы.