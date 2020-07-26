Симона Халеп снялась с турнира в Палермо

Вторая ракетка мира румынка Симона Халеп снялась с турнира в итальянском Палермо, сообщает пресс-служба турнира на официальном сайте. Это связано с карантинными мерами, введёнными итальянским правительством для жителей Румынии и Болгарии.
«К сожалению, мы узнали о решении второй ракетки мира сняться с турнира в Палермо. Вчера мы были настроены оптимистично, проинформировали команду Халеп, что профессиональные спортсмены не обязаны отправляться на карантин. Местный эксперт в области здравоохранения отправил Халеп официальное сообщение с объяснением, почему указ Министерства здравоохранения не будет применяться в случае профессиональных теннисистов. Тем не менее нам сообщили только об окончательном решении, сведя на нет все наши усилия. Мы глубоко опечалены», — сказано в заявлении директора турнира Оливьеро Пальмы.
- 26 июля 2020
-
16:45
-
16:13
-
15:50
-
14:41
-
12:52
-
12:27
-
09:51
-
00:50
- 25 июля 2020
-
23:43
-
22:40
-
21:51
-
20:38
-
19:20
-
18:21
-
17:22
-
16:47
-
15:18
-
14:38
-
09:56
-
09:32
-
03:33
-
00:54
-
00:19
- 24 июля 2020
-
22:47
-
21:32
-
19:28
-
19:05
-
18:22
-
16:06
-
15:48
-
15:33
-
15:19
-
14:26
-
13:31
-
13:03