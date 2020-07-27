Трофей US Open, баня с Емельяненко и дружба с Шараповой. Яркие фото Марата Сафина

Величайший теннисист в истории России Марат Сафин в детстве мечтал стать футболистом «Спартака», но его судьба была предопределена ещё до рождения. Его папа работал в теннисном клубе в Москве, а мама, Рауза Исланова, бывшая советская теннисистка, мастер спорта международного класса, работала детским тренером по теннису. Поэтому неудивительно, что дети Сафиных – Марат и Динара – все свои юные годы провели на спартаковских кортах на Ширяевом поле. Вряд ли родители тогда могли представить, что спустя годы их дети станут единственными в мире братом и сестрой, кому удалось стать первыми ракетками в одиночном разряде.

Марата Сафина всегда окружали толпы красивых девушек. Ему приписывают романы с Дарьей Жуковой (позднее стала женой Романа Абрамовича), солисткой «Блестящих» Анастасией Осиповой, солисткой группы «Другие правила» Алёной Селезнёвой, актрисой Еленой Кориковой и многими другими. Удивительно, что никто из теннисисток в этот ряд не попадал, в том числе и самые популярные россиянки Анна Курникова и Мария Шарапова.

«Открыл Америку» в 20 лет. Как сейчас выглядит Марат Сафин Марат Сафин выиграл в 2000 году Открытый чемпионат США и сразу покорил сердца болельщиков по всему миру. Он и сейчас в отличной форме.

Яркие фото карьеры и жизни Марата Сафина — в фотоподборке «Чемпионата».