«Открыл Америку» в 20 лет. Как сейчас выглядит Марат Сафин

Величайший теннисист в истории России – Марат Сафин – в детстве мечтал стать футболистом «Спартака», но его судьба была предопределена ещё до рождения. Его папа работал в теннисном клубе в Москве, а мама, Рауза Исланова — бывшая советская теннисистка, мастер спорта международного класса работала детским тренером по теннису. Поэтому неудивительно, что дети Сафиных – Марат и Динара – все свои юные годы провели на спартаковских кортах на Ширяевом поле. Вряд ли родители тогда могли представить, что спустя годы их дети станут единственными в мире братом и сестрой, кому удалось стать первыми ракетками в одиночном разряде.

Динара и Марат Сафины Фото: instagram.com/dinarasafinaofficial

В 10 лет Марата вывозили во Флориду в знаменитую академию Ника Боллетьери на просмотр, но юный российский теннисист не смог там пройти отбор. До 14 лет Сафин тренировался под маминым руководством на Ширяевке, а в 1994 году его отправили в далёкую Валенсию в местную теннисную академию. И если Анна Курникова уехала тренироваться в США вместе с мамой, а Мария Шарапова – с папой, то Марат Сафин отправился в далёкую Испанию один, без родителей. Первые полгода Марат, как он сам признавался, «ужасно переживал, звонил постоянно домой и просил забрать из Испании». Однако потом Сафин освоился в Валенсии и понял, что это его шанс, который нельзя упустить.

Первый громкий успех во взрослом теннисе пришёл к Марату Сафину на его дебютном турнире «Большого шлема». На «Ролан Гаррос»-1998 юный россиянин пробился в основную сетку через квалификацию и в первом же круге в пяти сетах сенсационно одолел знаменитого американца Андре Агасси. Но на этом сюрпризы от 18-летнего Сафина не закончились – в следующем круг он выбил из сетки действующего чемпионат Открытого чемпионата Франции – бразильца Густаво Куэртена, отыгравшись со счёта 0-1 и 1-2 по сетам. В итоге россиянин дошёл до 4-го круга и уступил французу Седрику Пьолину. В 2002 году Марат был наиболее близок к успеху на «Ролан Гаррос» — он дошёл до полуфинала, где в трёх сетах уступил испанцу Хуану-Карлосу Ферреро. «Тогда я был слишком молод и глуп! Готов сказать об этом честно. Это одно из самых больших разочарований и уроков в жизни: нужно окружать себя правильными людьми. У меня был шанс выиграть тот турнир. Я могу долго говорить о нём, но это больная тема для меня», — признался как-то Сафин.

Евгений Кафельников, Томас Энквист, Борис Беккер, Марат Сафин и Седрик Пьолин Фото: facebook.com/Thomas-Enqvist

В том же 1998 году Сафин дебютировал на US Open и тоже добрался до 4-го круга, где уступил первой ракетке мира Питу Сампрасу. А вот в 2000-м всё для Марата сложилось идеально – он добрался до финала, где ему снова противостоял Сампрас. Однажды россиянин признался, что перед тем финалом тогдашний тренер Александр Волков его разозлил, когда попросил не проигрывать в трёх сетах: «Меня это очень задело. Я не собирался уступать и послал его матом. А потом вышел и сделал то, во что верил». И действительно, россиянин тогда выиграл, причём в трёх сетах. Вот так в 20 лет Марат Сафин «открыл Америку» для российского тенниса. Позднее Открытый чемпионат США выиграли ещё Светлана Кузнецова и Мария Шарапова. Но первым в 2000 году был он – Марат Сафин.

Марат Сафин — чемпион US Open-2000 Фото: Getty Images

В следующий финал турнира «Большого шлема» Марат пробился на Australian Open-2002, где уступил шведу Томасу Юханссону. Спустя два года Сафин снова дошёл до решающего матча в Мельбурне, и на этот раз проиграл швейцарцу Роджеру Федереру. В 2005 году россиянин наконец одержал победу на втором для себя турнире «Большого шлема»: «Я был одержим желанием выиграть ещё один мэйджор. Я ощутил огромное облегчение, когда победил в Австралии. Я думал, что так и останусь парнем, который по ошибке взял ТБШ и больше ничего не достиг. Тогда я сидел в раздевалке и говорил: «Слава богу, спасибо, я сделал это». Действительно, успех в Мельбурне-2005 был фантастическим, но путь к нему был непростой. В полуфинале Марат и тогдашний безусловный лидер мирового тенниса Роджер Федерер устроили эпическую битву на 4,5 часа, которая считается одной из самых ярких в истории Australian Open. Сафин отыгрался с 0-1 и 1-2 по сетам, а в пятой решающей партии смог одержать победу – 9:7. В финале россиянину при мощной поддержке местной публики противостоял Ллейтон Хьюитт, но и его Марат смог обыграть в четырёх сетах.

Марат Сафин — чемпион Australian Open-2005 Фото: Getty Images

Уимблдон был самым непростым для Марата Сафина турниром «Большого шлема». Россиянин много лет пытался приспособиться к травяному покрытию. Первым достойным выступлением Сафина на кортах Уимблдона был 2001 год, когда он добрался до четвертьфинала, где уступил только будущему победителю Горану Иванишевичу. Лучшим же результатом Марата на Уимблдоне стал полуфинал-2008, где он уступил Роджеру Федереру.

Любимым турниром российских теннисистов всегда были Кубок Кремля и St. Petersburg Open. И если в Петербурге Сафин побеждал дважды (2000 и 2001), то в Москве не получилось ни разу. Дважды Марат добирался до финала, но оба раза уступил соотечественникам – в 2006-м Николаю Давыденко и в 2008-м Игорю Куницыну. «Наверное, поражение во втором финале оказалось более обидным, чем в первом. Думаю, матч против Игоря Куницына я должен был выигрывать. Впрочем, спорт такая вещь, в которой никогда не знаешь наверняка, что ты выиграешь, а что проиграешь. Где-то я испугался, где-то он сыграл удачно, почувствовал уверенность, и вот уже совсем противоположная ситуация», — признался как-то в своей колонке на «Чемпионате» Марат Сафин.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Марат Сафин всегда с удовольствием выступал за сборную России. Он дебютировал в Кубке Дэвиса в 18 лет и провёл в розыгрыше этого турнира 11 сезонов. Не раз Сафин приносил команде очень важные очки, и в том числе благодаря усилиям Марат сборная России дважды выиграла заветную Серебряную салатницу. Первый раз это произошло в Париже в 2002 году, когда Сафин выиграл две свои одиночки, а решающее очко завоевал Михаил Южный. Второй раз это случилось в Москве-2006 в матче с командой Аргентины, ведомой Давидом Налбандяном и яростно поддерживаемой с трибун «Олимпийского» Диего Марадоной. Марат вместе с Дмитрием Турсуновым выиграл парный матч, а затем принёс решающее очко в заключительной одиночке.

Марат Сафин и Евгений Кафельников — победители Кубка Дэвиса-2002 Фото: Getty Images

Кубок Хопмана-2009 стал для Марата знаковым. Во-первых, тот сезон оказался для россиянина последним в карьере, а, во-вторых, он выступал вместе со своей сестрой Динарой. Сафины успешно преодолели групповой раунд и, победив сборные Франции, Италии и Тайбэя, вышли в финал, где уступили Доминику Хрбаты и Доминике Цибулковой. Любопытно, что в Австралию россиянин прилетел с синяком под глазом. Марат рассказал, что подрался, не вдаваясь в подробности: «У меня были небольшие проблемы в Москве. Я просто оказался не в том месте не в то время. Но сейчас всё в порядке». Позднее СМИ рассказали, что в одном из ночных клубов Москвы между теннисистом и с сыном режиссёра Фёдора Бондарчука произошла стычка.

Марата Сафина всегда окружали толпы красивых девушек. Ему приписывают романы с Дарьей Жуковой (позднее стала женой Романа Абрамовича), солисткой «Блестящих» Анастасией Осиповой, солисткой группы «Другие правила» Алёной Селезнёвой, актрисой Еленой Кориковой и многими другими. Удивительно, что никто из теннисисток в этот ряд не попадал, в том числе и самые популярные россиянки Анна Курникова и Мария Шарапова. Сам Сафин говорил, что между ним и Шараповой «химии» никогда не было: «У Манюни — нет, и у меня, по-моему, тоже никогда такого не было. Манюня и Манюня – она мне как сестра. Я её знаю ещё с тех пор, как она приезжала с отцом на юниорский турнир в Австралию. Кажется, она с 1987 года, примерно ровесница сеструхи. Ей было тогда лет 16, и я её всегда воспринимал как-то так. Курникову знаю с семи лет, вместе на «Спартаке» занимались. К ней тоже отношение как к родственнице».

Марат Сафин и Мария Шарапова Фото: twitter.com/MariaSharapova

Марат Сафин завершил карьеру, но успел покорить сердца болельщиков во всём мире. В 2020 году US Open провёл виртуальный турнир среди бывших чемпионов. Путём опроса болельщиков победил стал именно Марат Сафин, опередивший в финале Рафаэля Надаля – 60% голосов против 40%. За что публика так любит Марата? За непосредственность, за страсть к игре, за эмоции, за красивые розыгрыши. За всю карьеру Сафина было множество эпизодов, требующих отдельного описания. Например, эпизод на «Ролан Гаррос»-2004, когда он посреди матча с Феликсом Мантильей спустил шорты. Или длительный спор с судьёй Паскалем Марией на Australian Open-2007. А ещё бэкхенд в прыжке и сломанные ракетки. Кстати, недавно поставщик оборудования для Марата высчитал, что за карьеру россиянин разбил 1055 ракеток и даже подарил ему сноуборд с этим выгравированным числом.

Рафаэль Надаль и Марат Сафин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Неудивительно, что Марат Сафин оказал огромное влияние на развитие тенниса в России. Даниил Медведев, финалист US Open-2019, так говорил об этом: «Марата все обожают как на корте, так и за его пределами. Он легенда нашего вида спорта. У него можно только поучиться. Из-за него все дети в России делали две вещи — били с бэкхенда в прыжке и ломали ракетки». Так получилось, что именно Марат Сафин комментировал на российском телевидении решающий поединок Медведева с Надалем в Нью-Йорке. Работа Сафина во время матча вызвала небывалый резонанс. Болельщики пересматривали эту встречу, чтобы послушать живые, непосредственные высказывания Марата, многие из которых стали крылатыми.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Вообще после окончания карьеры Марат попробовал себя в разных областях. Он работал в Федерации тенниса России, был депутатом Государственной думы, был автором колонок на «Чемпионате». Россиянин находится в отличной физической форме и часто становится участником ветеранских турниров – в России и за рубежом. Заслуги Марата Сафина были высоко оценены, и в 2016 году он был официально включён в Международный зал теннисной славы, став, таким образом, первым представителем российского тенниса, удостоившимся подобного признания.

Фото: РИА Новости

В начале 2020 года Марат стал капитаном сборной России на новом турнире – ATP Cup, который прошёл в Австралии. Под его руководством на групповом этапе россияне Даниил Медведев и Карен Хачанов разгромили команды Италии, США и Норвегии, затем в четвертьфинале – аргентинцев и лишь в полуфинале уступили будущим чемпионам – сербам.

Сборная России на ATP Cup-2020 Фото: Getty Images

Сафин не раз заявлял, что играл в теннис против своей воли: «Я никогда не любил теннис, я ощущал давление и делал это только из обязательств». А вот сейчас Марат выглядит счастливым и довольным своим образом жизни. Свободное время Сафин любит проводить в путешествиях – он летает по миру, ходит в горы, гуляет по пляжу, общается с природой и друзьями, познаёт себя и вселенную.

Кстати, первый раз интерес Марата к горам проявился ещё во время карьеры – в 2007 году, когда он побывал с экспедицией в Гималаях.