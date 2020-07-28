Елена Веснина присоединилась к челленджу и опубликовала стильное фото

Олимпийская чемпионка российская теннисистка Елена Веснина присоединилась к челленджу в поддержку женщин, опубликовав стильное чёрно-белое фото.
«Вызов принят», — написала Веснина, добавив хештеги #womenenpowerment и #womansupportingwomen.
Пост доступен в «инстаграме» Елены Весниной
В комментарии Елена объяснила смысл челленджа: «Выложить своё фото в Ч/Б и поставить хештег #womanenpowerment #womansupportingwomen. Женщины со всего мира поддерживают и вдохновляют друг друга!»
Веснина не выходила на корт с июня 2018 года. В ноябре того года она родила дочь. Елена является олимпийской чемпионкой 2016 года в паре с Екатериной Макаровой, победительницей трёх турниров «Большого шлема» в парном разряде (Открытый чемпионат Франции—2013, Открытый чемпионат США—2014, Уимблдон—2017) и одного мэйджора в миксте (Открытый чемпионат Австралии—2016).
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