Кузнецова: я всегда верила в лучшее, закрыв глаза, делала шаг навстречу судьбе
Двукратная победительница турниров «Большого шлема» россиянка Светлана Кузнецова опубликовала философский пост в своём «инстаграме».
«Вы спросите:
Ошибалась ли я? – Отвечу, что да!
Сомневалась ли я? – Да!
Было ли мне очень трудно? – Да!
Но я всегда верила в лучшее, закрыв глаза, делала шаг навстречу судьбе», — написала Кузнецова.
Пост доступен в «инстаграме» Светланы Кузнецовой
Кузнецова за карьеру выиграла 18 турниров, включая Открытый чемпионат США и «Ролан Гаррос». В рейтинге WTA Светлана занимает 32-ю строчку. Россиянка вошла в состав участниц турнира WTA в Палермо (Италия), которым должен возобновиться сезон, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса. Соревнования запланированы на 3-9 августа.
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