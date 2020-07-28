Кузнецова: я всегда верила в лучшее, закрыв глаза, делала шаг навстречу судьбе

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» россиянка Светлана Кузнецова опубликовала философский пост в своём «инстаграме».

«Вы спросите:

Ошибалась ли я? – Отвечу, что да!

Сомневалась ли я? – Да!

Было ли мне очень трудно? – Да!

Но я всегда верила в лучшее, закрыв глаза, делала шаг навстречу судьбе», — написала Кузнецова.

Пост доступен в «инстаграме» Светланы Кузнецовой

Кузнецова за карьеру выиграла 18 турниров, включая Открытый чемпионат США и «Ролан Гаррос». В рейтинге WTA Светлана занимает 32-ю строчку. Россиянка вошла в состав участниц турнира WTA в Палермо (Италия), которым должен возобновиться сезон, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса. Соревнования запланированы на 3-9 августа.