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Даяна Ястремская назвала самых красивых представитей АТР-тура

Даяна Ястремская назвала самых красивых представитей АТР-тура
Теннис / WTA 0

Украинская теннисистка выделила самых симпатичных теннисистов, представляющих АТР-тур.

«Тяжёлый вопрос… Димитров, Саша Зверев, Денис Шаповалов и… Давайте три оставим.

Шаповалов неожиданно? Ну да, он просто мой хороший друг. Я этих парней выставила не по внешности, а просто оценила их как людей — они очень классные», — заявила Ястремская во время интервью на YouTube-канале «От души в душу».

20-летняя Ястремская в настоящее время является 25-й ракеткой мира. В текущем сезоне она провела 15 матчей, в 10 из которых ей удалось одержать победу. В 2019 году Даяна выиграла два турнира категории WTA — в Страсбурге и Хуа-Хине.

Ранее украинка ответила, были ли у неё когда-либо отношения с тренером. В начале года в СМИ активно муссировалась информация о романе уроженки Одессы с наставником — Сашей Бажиным.

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