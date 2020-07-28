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Ястремская — про отношения с Бажиным: у меня никогда не было романа с тренером

Ястремская — про отношения с Бажиным: у меня никогда не было романа с тренером
Теннис / WTA 0

Украинская теннисистка Даяна Ястремская ответила, были ли у неё когда-либо отношения с тренером. В начале года в СМИ активно муссировалась информация о романе уроженки Одессы с наставником — Сашей Бажиным.

«К работе отношусь очень серьёзно, поэтому никогда не было никаких романов с людьми из моей команды. Даже симпании ни к кому не было.

Что касается Саши, он очень хороший тренер, но у нас только рабочие отношения. Какие бы там ни были видео, как бы мы ни проводили время, это всё неважно. Да, я провожу время с тренером, но это всё фан, ничего большего», — заявила Ястремская во время интервью на YouTube-канале «От души в душу».

20-летняя Ястремская — 25-я ракетка мира. В текущем сезоне она провела 15 матчей, в 10 из которых ей удалось одержать победу. В 2019 году Даяна выиграла два турнира категории WTA — в Страсбурге и Хуа-Хине.

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