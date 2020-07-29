Подписчик раскритиковал Кирьоса за участие в вечеринке. Ник ответил

Австралийский теннисист Ник Кирьос ответил подписчику, который упрекнул его в двойных стандартах. Недавно уроженец Канберры опубликовал фото из ночного клуба, который он посетил с друзьями. При этом ранее Ник раскритиковал немца Александра Зверева, который нарушил самоизоляцию и отправился на вечеринку после возвращения с Adria Tour. На этих соревнованиях была зафиксирована вспышка коронавируса.
Также австралиец был недоволен поступком Новака Джоковича, Доминика Тима и Зверева, устроивших вечеринку в ночном клубе после турнира в Белграде.
«В Канберре зафиксировано ноль случаев заражения. Я следовал всем правилам, как и каждый гражданин, который живёт в этом регионе. А эти ребята на Adria Tour вообще устроили игру в баскетбол. Никакой социальной дистанции и полные трибуны зрителей», — написал Кирьос в своём «твиттере».
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