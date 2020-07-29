Гарбинье Мугуруса снялась с турнира в Лексингтоне

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса приняла решение отказаться от участия в турнире WTA, который стартует 10 августа в Лексингтоне (США). 16-я ракетка мира снялась с соревнований, сообщает спортивный журналист Джон Верхтейм.
Примечательно, что ранее Мугуруса говорила о планах сыграть на всех возможных турнирах американской серии. Затем испанка намеревалась продолжить выступление на грунтовых турнирах.
При этом состав участниц в Лексингтоне остаётся довольно впечатляющим. Там сыграют американка Серена Уильямс (9), белоруска Арина Соболенко (11) и британка Йоханна Конта (14). Среди участниц турнира WTA будет и представительница России. В Лексингтоне сыграет Анна Блинкова (61). Также в соревнованиях примет участие белоруска Виктория Азаренко, которая в настоящее время занимает 58-е место в рейтинге WTA.
Из-за пандемии коронавируса WTA-тур был приостановлен в марте и возобновится 3 августа на турнире в Палермо. После возобновления сезона также предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос».
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