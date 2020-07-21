С. Уильямс, Соболенко и Блинкова сыграют на турнире в Лексингтоне

С 10 по 16 августа в Лексингтоне (США) состоится турнир WTA. В нём примут участие три спортсменки из топ-15 мирового рейтинга. Организаторы обнародовали полный список участниц.
В Лексингтоне ожидают приезда американки Серены Уильямс (9), белоруски Арины Соболенко (11) и британки Йоханны Конты (14). Среди участниц турнира WTA будет и представительница России. В Лексингтоне сыграет Анна Блинкова (61). Также в соревнованиях примет участие белоруска Виктория Азаренко, которая в настоящее время занимает 58-е место в рейтинге WTA.
Из-за пандемии коронавируса WTA-тур был приостановлен в марте и возобновится 3 августа на турнире в Палермо. После возобновления сезона также предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос».
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