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С. Уильямс, Соболенко и Блинкова сыграют на турнире в Лексингтоне

С. Уильямс, Соболенко и Блинкова сыграют на турнире в Лексингтоне
Теннис / WTA 0

С 10 по 16 августа в Лексингтоне (США) состоится турнир WTA. В нём примут участие три спортсменки из топ-15 мирового рейтинга. Организаторы обнародовали полный список участниц.

В Лексингтоне ожидают приезда американки Серены Уильямс (9), белоруски Арины Соболенко (11) и британки Йоханны Конты (14). Среди участниц турнира WTA будет и представительница России. В Лексингтоне сыграет Анна Блинкова (61). Также в соревнованиях примет участие белоруска Виктория Азаренко, которая в настоящее время занимает 58-е место в рейтинге WTA.

Из-за пандемии коронавируса WTA-тур был приостановлен в марте и возобновится 3 августа на турнире в Палермо. После возобновления сезона также предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос».

Сёстры Уильямс и Азаренко сыграют на турнире в Лексингтоне
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