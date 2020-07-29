Шамиль Тарпищев: манеж ЦСКА — единственный вариант, больше играть Кубок Кремля негде

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, что легкоатлетический манеж ЦСКА является единственным возможным местом проведения турнира «ВТБ Кубок Кремля» в 2020 году.
Ранее турнир традиционно проходил на кортах спортивного комплекса «Олимпийский», который в 2019 году закрылся на реконструкцию. В прошлом году Кубок Кремля прошёл в «Крылатском».
«В ЦСКА забитость большая, и поэтому ответа нам ещё они не дали. Ждём в ближайшее время решения, все письма мы отправили. Но это единственный наш вариант — больше играть Кубок Кремля в этом году негде», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
В 2020 году женские и мужские соревнования из-за пандемии коронавируса будут разделены. Турнир АТР пройдёт с 19 по 25 октября, а женская часть Кубка Кремля будет перенесена на 2-8 ноября.
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