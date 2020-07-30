Светлана Кузнецова и Вероника Кудерметова снялись с турнира в Палермо
Российские теннисистки Светлана Кузнецова и Вероника Кудерметова снялись с турнира в Палермо (Италия), которым должен возобновиться сезон, прерванный из-за пандемии коронавируса, сообщает официальный сайт соревнований. Старт турнира запланирован на 3 августа.
Кузнецова за карьеру выиграла 18 турниров, включая Открытый чемпионат США и «Ролан Гаррос». В рейтинге WTA Светлана занимает 32-ю строчку. 23-летняя Кудерметова является 40-й ракеткой мира.
Ранее стало известно, что в Палермо не сыграют румынка Симона Халеп и британка Йоханна Конта. Организаторы также сообщили, что турнир пропустит представительница Латвии Анастасия Севастова. В 2019 году победительницей этих соревнованиях стала швейцарская теннисистка Хиль Белен Тайхман.
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