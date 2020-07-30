Кузнецова: не могу нарадоваться тому, что провожу с Дольче каждый день
Двукратная победительница турниров «Большого шлема» российская теннисистка Светлана Кузнецова опубликовала фото со своей собакой Дольче.
«Не могу нарадоваться тому, что провожу с Дольче каждый день. Мне кажется, за всю нашу с ним жизнь мы так долго не были вместе без разлуки», — написала Кузнецова.
Фото доступно в «инстаграме» Светланы Кузнецовой
35-летняя уроженка Санкт-Петербурга за карьеру выиграла 18 турниров, включая Открытый чемпионат США и «Ролан Гаррос». В рейтинге WTA Кузнецова занимает 32-ю строчку. Россиянка вошла в состав участниц турнира WTA в Палермо (Италия), которым должен возобновиться сезон, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса. Соревнования запланированы на 3-9 августа.
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