Ник Кирьос снялся с «Мастерса» в Цинциннати

Австралийский теннисист Ник Кирьос принял решение сняться с турнира категории «Мастерс» Western & Southern Open, который был перенесён из Цинциннати в Нью-Йорк, сообщает пресс-служба тура. Вместо 40-й ракетки мира в состав участников попал представитель Великобритании Кайл Эдмунд.
Старт «Мастерса» запланирован на 22 августа. Этим турниром возобновится сезон в ATP-туре, который был прерван в марте из-за пандемии коронавируса.
В заявку попали сразу восемь представителей топ-10 рейтинга АТР. Среди них — серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль, россиянин Даниил Медведев и грек Стефанос Циципас.
На Western & Southern Open планируют выступить вторая и третья ракетки России Андрей Рублёв и Карен Хачанов. Оба теннисиста в Испании готовятся к возобновлению сезона.
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