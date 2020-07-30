Севастова и Остапенко проиграли в первый день турнира в Таллине
В Таллине (Эстония) состоялись матчи первого игрового дня командного турнира Merko Cup. Участие в соревнованиях принимают теннисисты из Латвии и Эстонии.
Эстонию представляют Юрген Зопп, Владимир Иванов, Анетт Контавейт и Кайя Канепи. За Латвию выступают Эрнест Гулбис, Карлис Озолиньш, Елена Остапенко и Анастасия Севастова.
В первый день соревнований Иванов проиграл Озолиньшу со счётом 1:6, 3:6. Контавейт победила Севастову — 6:1, 6:2. В мужской парной встрече Озолиньш и Гулбис одолели Зоппа и Иванова — 7:6 (7:1), 6:4. Канепи оказалась сильнее Остапенко — 6:3, 6:4. В заключительной встрече Гулбис победил Зоппа — 6:3, 6:4. Сборная Латвии повела со счётом 3-2.
Турнир завершится сегодня, 30 июля. Будут сыграны ещё шесть матчей.
Остапенко, Севастова, Гулбис сыграют на командном турнире в Таллине
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