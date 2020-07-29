Остапенко, Севастова, Гулбис сыграют на командном турнире в Таллине

Ведущие теннисисты Эстонии и Латвии примут участие в командном турнире Merko Cup, который состоится на хардовом покрытии в Таллине (Эстония), сообщает «Sputnik Латвия». Соревнования пройдут 29-30 июля. Всего запланировано 11 матчей: четыре одиночных, два парных и один микст.

Эстонию представят Юрген Зопп, Владимир Иванов, Анетт Контавейт и Кайя Канепи. За Латвию сыграют Эрнест Гулбис, Карлис Озолиньш, Елена Остапенко и Анастасия Севастова.

Ранее Канепи сообщала, что не примет участия в этом турнире, если он пройдёт на грунте.

Соревнования ATP и WTA были приостановлены в марте 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Первым официальным турниром после паузы должны стать соревнования в Палермо (Италия), которые начнутся 3 августа.