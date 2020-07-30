Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Одна из участниц турнира в Палермо заражена коронавирусом. Соревнования стартуют 3 августа

Одна из участниц турнира в Палермо заражена коронавирусом. Соревнования стартуют 3 августа
Теннис / WTA 0

Результат теста на коронавирус одной из участниц соревнований в Палермо (Италия) дал положительный результат. Об этом сообщает Zazoom.

Имя теннисистки не называется, однако, по информации источника, данный инцидент не повлияет на проведение турнира — девушка будет помещена на карантин и избежит контакта с другими участницами соревнований.

Palermo Ladies Open стартует 3 августа. Со списком заявленных теннисисток можно ознакомиться на «Чемпионате».

Из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен в марте и возобновится именно на турнире в Палермо. После возобновления соревнований предполагается также проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов» и двух турниров «Большого шлема» — US Open и «Ролан Гаррос». На данный в момент в Европе и США проходят только выставочные турниры.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020