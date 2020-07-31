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Стало известно имя участницы турнира в Палермо, прошедшей положительный тест на COVID-19

Стало известно имя участницы турнира в Палермо, прошедшей положительный тест на COVID-19
Теннис / WTA 0

Вчера, 30 июля, итальянские СМИ сообщили о положительном тесте на коронавирус у одной из участниц турнира в Палермо (Италия). Оказалось, что речь идёт о представительнице Нидерландов Розали ван дер Хук, вошедшей в состав участниц парных соревнований. Однако спортсменка уточнила, что последний ПЦР-тест на коронавирус дал отрицательный результат, и она готова сыграть. По словам Розали, вопросы возникли к её анализу крови, однако коронавирусом она уже переболела ранее.

«Я хочу сообщить, что мой тест дал отрицательный результат. У меня действительно обнаружили антитела от COVID-19, который я перенесла ранее. Я полностью восстановилась и с нетерпением жду возможности вновь выйти на корт в Палермо», — написала ван дер Хук в своём «инстаграме».

Palermo Ladies Open стартует 3 августа.

Одна из участниц турнира в Палермо заражена коронавирусом. Соревнования стартуют 3 августа
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