Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Александр Зверев: не боюсь ехать в США

Александр Зверев: не боюсь ехать в США
Теннис / ATP 0

Немецкий теннисист Александр Зверев поделился мыслями о возобновлении сезона на территории США.

«Концовка сезона? Посмотрим. Сейчас все рассчитывают, что оба турнира, запланированные в Нью-Йорке, состоятся. Тем не менее США — не самое безопасное место, чтобы сейчас туда отправляться. Посмотрим, что решат власти и организаторы.

Не боюсь ехать в США. С нетерпением жду, чтобы снова соревноваться», — цитирует немца Tennis Majors.

Из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен в марте и возобновится 3 августа на турнире в Палермо (Италия). После возобновления соревнований предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов» и двух турниров «Большого шлема» — US Open и «Ролан Гаррос». В Европе и США проходят пока только выставочные турниры.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020