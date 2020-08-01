Александр Зверев: не боюсь ехать в США

Немецкий теннисист Александр Зверев поделился мыслями о возобновлении сезона на территории США.



«Концовка сезона? Посмотрим. Сейчас все рассчитывают, что оба турнира, запланированные в Нью-Йорке, состоятся. Тем не менее США — не самое безопасное место, чтобы сейчас туда отправляться. Посмотрим, что решат власти и организаторы.



Не боюсь ехать в США. С нетерпением жду, чтобы снова соревноваться», — цитирует немца Tennis Majors.



Из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен в марте и возобновится 3 августа на турнире в Палермо (Италия). После возобновления соревнований предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов» и двух турниров «Большого шлема» — US Open и «Ролан Гаррос». В Европе и США проходят пока только выставочные турниры.