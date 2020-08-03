Надаль занял четвёртое место на чемпионате Балеарских островов по гольфу

Испанский теннисист Рафаэль Надаль принял участие в турнире по гольфу, который собрал лучших игроков с Балеарских островов. Вторая ракетка мира завершил турнир на четвёртом месте, сообщает Marca.
Чтобы закончить курс Надалю потребовалось 72 удара. Победителями стали Виктор Мирон и Федерико Паэз, они нанесли по 70 ударов. В общей сложности в турнире приняли участие 62 игрока.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» Федерации гольфа Балеарских островов.
Из-за пандемии коронавируса сезон был приостановлен в марте и возобновится 3 августа на турнире категории WTA в Палермо (Италия). После возобновления сезона предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос». На данный в момент в Европе и США проходят только выставочные турниры.
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