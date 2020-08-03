Анастасия Павлюченкова — о завоевании титула на турнире UTS: всё сошлось

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала победу на женском выставочном турнире Ultimate Tennis Showdown. В финальном матче Павлюченкова в решающем раунде обыграла француженку Ализе Корне со счётом – 3:2 (16:8, 12:11, 11:14, 9:16, 3:1).

«Рада выиграть титул UTS — Ultimate Tennis Showdown! Спасибо Патрику Муратоглу за организацию. Эмоции и атмосфера — нереальные!

⠀

У меня есть татуировка в виде молнии, отсюда и прозвище на этом турнире — Thunder. Награда победителя — тоже в виде молнии. Всё сошлось», — написала Павлюченкова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Анастасии Павлюченковой в «Инстаграме».

Турнир Ultimate Tennis Showdown проходил по экспериментальным правилам. Каждый матч состоял из четырёх 10-минутных четвертей и назначающегося при ничейном счёте решающего раунда. В четвертях побеждал тот теннисист, который набирал больше очков. В решающем раунде — тот, кто первым брал два очка подряд.