Даниил Медведев лишён прав за превышение скорости в Монако

В субботу, 1 августа, полиция Монако остановила группу из 10 машин за превышение скорости, сообщает Nice Matin. По информации источника, автомобили двигались со скоростью 160–180 км/ч, тогда как максимально разрешённая скорость на трассе составляет 110 км/ч. А конкретно на этом участке, А8, в подъём, некоторые машины не рискуют передвигаться быстрее 50 км/ч. Среди водителей, нарушивших правила на дороге из Академии Муратоглу в Монте-Карло, было несколько теннисистов, двое из которых входят в Топ-20 рейтинга ATP.



Спортсменов лишили прав и оштрафовали на 750 евро. Имена игроков полиция не назвала, однако приведённой выше информации и фотографий автомобилей хватило болельщикам и изданию Opencourt.ca, чтобы предположить, что игроками топ-20 являются россиянин Даниил Медведев и болгарин Григор Димитров. Оба спортсмена — резиденты Монако. Фотографию такой же машины, как задержанная (белый BMW), можно увидеть в «инстаграме» Медведева.