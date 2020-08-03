Даниил Медведев лишён прав за превышение скорости в Монако

В субботу, 1 августа, полиция Монако остановила группу из 10 машин за превышение скорости, сообщает Nice Matin. По информации источника, автомобили двигались со скоростью 160–180 км/ч, тогда как максимально разрешённая скорость на трассе составляет 110 км/ч. А конкретно на этом участке, А8, в подъём, некоторые машины не рискуют передвигаться быстрее 50 км/ч. Среди водителей, нарушивших правила на дороге из Академии Муратоглу в Монте-Карло, было несколько теннисистов, двое из которых входят в Топ-20 рейтинга ATP.
Спортсменов лишили прав и оштрафовали на 750 евро. Имена игроков полиция не назвала, однако приведённой выше информации и фотографий автомобилей хватило болельщикам и изданию Opencourt.ca, чтобы предположить, что игроками топ-20 являются россиянин Даниил Медведев и болгарин Григор Димитров. Оба спортсмена — резиденты Монако. Фотографию такой же машины, как задержанная (белый BMW), можно увидеть в «инстаграме» Медведева.
- 3 августа 2020
-
23:51
-
23:37
-
22:27
-
21:26
-
20:24
-
19:21
-
19:04
-
17:30
-
16:23
-
15:15
-
15:09
-
13:46
-
13:17
-
12:32
-
10:37
-
10:27
-
10:27
-
09:30
-
00:33
-
00:23
-
00:10
- 2 августа 2020
-
23:24
-
19:53
-
18:02
-
16:22
-
16:05
-
15:20
-
13:46
-
12:43
-
10:55
-
09:35
-
03:52
-
00:58
- 1 августа 2020
-
23:44
-
23:27