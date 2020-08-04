Джокович: в детстве я часто плакал

17-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович признался, что в детстве очень эмоционально реагировал на результаты своих матчей.

«Я помню первый турнир, в котором принял участие, мои первые официальные соревнования. Мне было 8 лет. Я выиграл свой первый матч — победил на тай-брейке со счётом 10:8. Я ощущал невероятную радость и был очень уставшим. Моя мама была там, она обняла меня. В какой-то момент я заплакал.

Затем, на следующий день, я проиграл Виктору Троицки со счётом 0:9 и вновь стал плакать. В детстве я часто плакал", — приводит слова Джоковича Tennis World USA.

На минувшей неделе стало известно, что Новак ведёт подготовку к Открытому чемпионату США в Марбелье (Испания). Первая ракетка мира тренируется на харде. Он специально заказал комплект мячей, которыми играют на US Open.