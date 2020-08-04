Джокович: в детстве я часто плакал

17-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович признался, что в детстве очень эмоционально реагировал на результаты своих матчей.
«Я помню первый турнир, в котором принял участие, мои первые официальные соревнования. Мне было 8 лет. Я выиграл свой первый матч — победил на тай-брейке со счётом 10:8. Я ощущал невероятную радость и был очень уставшим. Моя мама была там, она обняла меня. В какой-то момент я заплакал.
Затем, на следующий день, я проиграл Виктору Троицки со счётом 0:9 и вновь стал плакать. В детстве я часто плакал", — приводит слова Джоковича Tennis World USA.
На минувшей неделе стало известно, что Новак ведёт подготовку к Открытому чемпионату США в Марбелье (Испания). Первая ракетка мира тренируется на харде. Он специально заказал комплект мячей, которыми играют на US Open.
- 4 августа 2020
-
11:12
-
10:07
-
09:12
-
09:00
-
08:47
-
05:38
-
01:51
-
00:51
- 3 августа 2020
-
23:51
-
23:37
-
22:27
-
21:26
-
20:24
-
19:21
-
19:04
-
17:30
-
16:23
-
15:15
-
15:09
-
13:46
-
13:17
-
12:32
-
10:37
-
10:27
-
10:27
-
09:30
-
00:33
-
00:23
-
00:10
- 2 августа 2020
-
23:24
-
19:53
-
18:02
-
16:22
-
16:05
-
15:20