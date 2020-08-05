Векич: надеюсь, на US Open будут жёсткие правила безопасности, в Палермо их нет

Хорватская теннисистка Донна Векич выразила надежду на серьёзное отношение организаторов US Open к правилам безопасности. Ранее оргкомитет турнира опубликовал правила. Они пообещали провести турнир в соответствии с жёсткими требованиями к участникам. Так, в Нью-Йорке планируется создать полностью изолированную среду для участников.
«У меня есть предчувствие, что в Нью-Йорке они смогут создать настоящую изолированную среду. Здесь, в Палермо много говорят об этом, но ничего такого нет. Я не хочу делать вид, будто я заперта в номере, когда это не так. Я ходила обедать в город. Конечно, мы очень аккуратны, не приближаемся к людям, но я не сижу взаперти, как и 90% других участниц турнира.
Надеюсь, что в Нью-Йорке всё будет иначе. Надеюсь, будут штрафы. Если все станут соблюдать правила, то в этом есть смысл. Я полностью за это. Но нужно, чтобы правила не противоречили друг другу», — приводит слова Векич L’Equipe.
Из-за пандемии коронавируса сезон был приостановлен в марте и возобновился 3 августа на турнире категории WTA в Палермо. После возобновления сезона предполагается проведение в сжатые сроки двух «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос». В течение некоторого времени в Европе и США проходили только выставочные турниры.
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