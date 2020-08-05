Маррей: самое главное, чтобы у членов команды на US Open была медицинская страховка

Британский теннисист Энди Маррей поделился планами на поездку в США на US Open. Шотландец признался, что планирует взять лишь самых необходимых специалистов.

«Планирую взять только физиотерапевта и тренера. Пока план такой. Самое главное, чтобы у них была страховка, игроки ведь застрахованы. Нам пока сказали, что застрахуют лишь одного-двух членов команды. У меня пока нет конкретики от USTA или ATP.

Пока данный вопрос не решится, людям будет сложно согласиться на поездку. Ведь, заразившись там чем-нибудь, придётся провести несколько недель или даже месяц в больнице в США. А это обойдётся в десятки тысяч фунтов. Поэтому страховка очень важна», — цитирует Маррея Eurosport.

Из-за пандемии коронавируса сезон был приостановлен в марте и возобновился 3 августа на турнире категории WTA в Палермо. После возобновления сезона предполагается проведение в сжатые сроки двух «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос». В течение некоторого времени в Европе и США проходили только выставочные турниры.