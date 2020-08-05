Анастасия Павлюченкова объяснила, почему отказалась участвовать в US Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала собственное решение пропустить US Open. Накануне были опубликованы списки игроков, отказавшихся от поездки на турнир «Большого шлема» в США. Среди них была Павлюченкова.
«Я долго думала, но приняла решение не участвовать в US Open в этом году. Оно далось непросто — за свою карьеру я не пропустила ни одного «Большого шлема». Теннис для меня — это почти всё.
Главная причина — это отсутствие безопасности, US Open не даёт сейчас никаких гарантий. Не чувствую, что в таких условиях мне комфортно лететь в Америку.⠀
Спасибо WTA и USTA, что дают нам возможность играть. Дальше — уже выбор каждого. Я и моя команда решили, что в этом году так будет лучше для нас», — написала Павлюченкова в своём «инстаграме».
Женский турнир пропустит первая ракетка мира Эшли Барти. На мужском турнире не выступит действующий чемпион US Open Рафаэль Надаль.
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