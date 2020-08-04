Павлюченкова и Потапова пропустят US Open 2020

Российские теннисистки Анастасия Павлюченкова и Анастасия Потапова не сыграют на US Open 2020, сообщает журналист Хосе Моргадо в своём «твиттере».

По данным источника, в женском турнире точно не сыграют первая ракетка Эшли Барти, китаянка Ван Цян, немка Юлия Гёргес, австралийка Саманта Стосур и ещё несколько теннисисток из топ-100 рейтинга WTA.

Мужской турнир не досчитается действующего чемпиона Рафаэля Надаля. Испанец в своём «твиттере» уже сообщил о пропуске турнира. Надаль признался, что принял решение из опасений за здоровье в условиях пандемии коронавируса.

Из-за пандемии коронавируса сезон был приостановлен в марте и возобновился 3 августа на турнире категории WTA в Палермо (Италия). После возобновления сезона предполагается проведение в сжатые сроки двух «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос». В течение некоторого времени в Европе и США проходили только выставочные турниры.