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Арина Соболенко прибыла в Лексингтон и приступила к тренировкам

Арина Соболенко прибыла в Лексингтон и приступила к тренировкам
Теннис / WTA 0

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прилетела в Лексингтон (США), где состоится турнир WTA. Спортсменка прошла тест на коронавирус, она уже приступила к тренировкам.

«Рада быть здесь», — написала спортсменка в своём «инстаграме», опубликовав фото из Лексингтона.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Соболенко.

В конце февраля Арина Соболенко стала победительницей турнира в Дохе (Катар). В финале 21-летняя белоруска одолела представительницу Чехии Петру Квитову со счётом 6:3, 6:3. В рейтинге WTA, замороженном в середине марта из-за приостановки сезона, Соболенко занимает 11-ю строчку.

Из-за пандемии коронавируса WTA-тур был приостановлен в марте и возобновился 3 августа на турнире в итальянском Палермо. После возобновления сезона предполагается проведение в сжатые сроки двух «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос».

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