Рафаэль Надаль: хочу сыграть на «Ролан Гаррос», но в последние недели ситуация ухудшается

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль заявил о намерении принять участие в Открытом чемпионате Франции, который должен пройти с 27 сентября по 10 октября.

«Верю, что „Ролан Гаррос“ состоится. Готовлюсь к турниру, но понимаю, что нужно продолжать следить за развитием событий — кажется, в последние недели ситуация ухудшается. Как бы то ни было, если условия позволят, буду участвовать в соревнованиях», — цитирует Надаля журналист Том Эллнат в своём «твиттере».



Напомним, испанец является действующим победителем Открытого чемпионата Франции. В прошлогоднем финале соревнований он обыграл теннисиста из Австрии Доминика Тима — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1. На протяжении карьеры Надаль 12 раз выиграл «Ролан Гаррос».