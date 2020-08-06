Кирьос: поведение некоторых ведущих теннисистов во время пандемии не было образцовым

Австралиец Ник Кирьос вновь раскритиковал теннисистов за несоблюдение правил безопасности во время пандемии коронавируса. Ранее Кирьос сообщил, что не полетит на US Open из соображений безопасности. Тогда же австралиец заявил, что некоторые организаторы выставочных турниров совершенно не думают о других. Кирьос намекнул на серба Новака Джоковича, на выставочном турнире которого несколько игроков заразились коронавирусом.

«Поведение теннисистов во время пандемии совсем не было образцовым. Особенно некоторых лидеров нашего вида спорта.

Будучи игроками топ-уровня, они должны подавать пример для остальных теннисистов тура. И эти люди критикуют меня за моё поведение на корте. Это показывает их интеллектуальный уровень, если честно. Они рискуют жизнями людей, как это можно сравнить?» — приводит слова Кирьоса The Daily Telegraph.