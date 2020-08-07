Надежда Петрова рассказала, как не смогла вернуться в тур после смерти матери

Бывшая российская теннисистка Надежда Петрова рассказала о сложностях в карьере и о том, как переживала смерть матери в 2013 году.

«Я родилась в спортивной семье. Моя мама была бронзовым призёром Олимпийских игр 1976 года в Монреале в эстафете 4х400 м. Мой папа тренировал призёра Олимпийских игр в метании молота. Спорт у меня в генах. Родители познакомили меня с теннисом, и я сразу же добилась успеха. В 14 лет я выиграла свой первый юниорский турнир ITF и поняла, что хочу играть на профессиональном уровне. В том же году я сыграла на своём первом турнире WTA. Переход от юниоров в профессиональный тур был трудным, потому что мне нужно было повышать свой уровень в физическом и психологическом плане. Я постепенно дошла до нужного уровня и в 17 лет стала профессионалом. В 2005 году я пробилась в топ-10. В 2006 году я стала третьей ракеткой мира. Я выигрывала турнир за турниром на грунте и была одним из фаворитов Открытого чемпионата Франции 2006 года. ⁣⁣

Но в остальном мой путь проходил не так гладко. За пару дней до «Ролан Гаррос» 2006 года я повредила левое бедро. Эта травма выбила меня из колеи, и я так и не смогла вернуться на прежний уровень тенниса. Я вернулась и сыграла в US Open Series 2006 года, но не выиграла ни одного матча. В течение следующих нескольких лет я победила на нескольких турнирах и вернулась в топ-10. Однако в 2013 году я получила ещё одну травму бедра, которая в конечном итоге завершила мою карьеру. Я пропустила полгода.

Декабрьским утром 2013 года мне позвонили по телефону и сказали, что моя мама скончалась в автокатастрофе. Я отложила все дела, улетела домой и готовилась к похоронам. Я пыталась вернуться в тур, но у меня не было психологической энергии. Когда ваш разум не здесь, то здесь нет и вашего тела. Я начала ломаться, у меня было несколько разрывов мышц. Я решила сделать перерыв до конца года. Потерю матери было тяжело принять, она сыграла огромную роль в моей теннисной карьере. Она всегда хотела большего в моей игре и жёстко относилась ко мне, когда это было необходимо. Я потеряла человека, на которого опиралась», — цитирует Петрову Behind the Raquet.

На счету россиянки 13 побед на турнирах WTA в одиночном разряде и 24 — в парном. В паре экс-третья ракетка мира дважды выигрывала Итоговый турнир и завоевала бронзу на Олимпиаде в Лондоне 2012 года. На турнирах «Большого шлема» её лучший результат в одиночном разряде — два полуфинала «Ролан Гаррос» (2003, 2005 годы), в парном разряде — финалы «Ролан Гаррос» (2012) и US Open (2010).