Седьмая ракетка мира Кики Бертенс не сыграет на турнире в Нью-Йорке и на US Open

Седьмая ракетка мира, голландская теннисистка Кики Бертенс приняла решение отказаться от участия в турнире Western & Southern Open и в US Open.

«После долгих размышлений я решила не ехать в США ради выступления в Цинциннати и US Open. Ситуация вокруг COVID-19 по-прежнему вызывает беспокойство, а здоровье всех и контроль над этим вирусом являются приоритетом.

Наш премьер-министр вчера сообщил, что после возвращения из США нас следует поместить на 14-дневный карантин. Конечно, мы уважаем это как команда, и это помешало бы нашей подготовке к моим любимым грунтовым турнирам в Риме и Париже. Надеюсь, вскоре ситуация изменится к лучшему, желаю всем здоровья. Берегите себя", — написала Бертенс в своём «инстаграме».

Турнир Western & Southern Open вместо Цинциннати пройдёт в Нью-Йорке. Старт запланирован на 21 августа. US Open начнётся 31 августа.