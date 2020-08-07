Седьмая ракетка мира Кики Бертенс не сыграет на турнире в Нью-Йорке и на US Open

Седьмая ракетка мира, голландская теннисистка Кики Бертенс приняла решение отказаться от участия в турнире Western & Southern Open и в US Open.
«После долгих размышлений я решила не ехать в США ради выступления в Цинциннати и US Open. Ситуация вокруг COVID-19 по-прежнему вызывает беспокойство, а здоровье всех и контроль над этим вирусом являются приоритетом.
Наш премьер-министр вчера сообщил, что после возвращения из США нас следует поместить на 14-дневный карантин. Конечно, мы уважаем это как команда, и это помешало бы нашей подготовке к моим любимым грунтовым турнирам в Риме и Париже. Надеюсь, вскоре ситуация изменится к лучшему, желаю всем здоровья. Берегите себя", — написала Бертенс в своём «инстаграме».
Турнир Western & Southern Open вместо Цинциннати пройдёт в Нью-Йорке. Старт запланирован на 21 августа. US Open начнётся 31 августа.
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