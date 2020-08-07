«Рубрика «50 оттенков красного» продолжается». Арина Соболенко обгорела в Лексингтоне

Белорусская теннисистка Арина Соболенко сообщила, что она обгорела на первых тренировках в Лексингтоне (США), где состоится турнир WTA.

«Чуть-чуть сгорела… Самую малость. Не видно же? Правда? Рубрика «50 оттенков красного» продолжается», — написала Соболенко на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Арины Соболенко в «Инстаграме».

В конце февраля Соболенко стала победительницей турнира в Дохе (Катар). В финале 21-летняя белоруска победила представительницу Чехии Петру Квитову со счётом 6:3, 6:3. В рейтинге WTA, замороженном в середине марта из-за приостановки сезона, Соболенко занимает 11-ю строчку.

Из-за пандемии коронавируса WTA-тур был приостановлен в марте и возобновился 3 августа на турнире в Палермо. После возобновления сезона предполагается проведение в сжатые сроки двух «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос».