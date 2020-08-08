Россиянин Кузнецов, не игравший 2,5 года, провёл тренировку с Джоковичем
Российский теннисист Андрей Кузнецов, бывшая 39-я ракетка мира, выложил на своей странице в «Инстаграме» новое фото. На снимке — он и первая ракетка мира Новак Джокович после тренировки.
Фото доступно в «инстаграме» Кузнецова.
В последний раз Кузнецов выходил на корт в январе 2018 года, в дальнейшем не играл из-за повреждения тазобедренного сустава и стал членом команды Евгения Донского. В начале августа стало известно, что Андрей выступит на турнире в Праге (Чехия).
Высшее достижение Кузнецова на турнирах «Большого шлема» — выход в четвёртый раунд Открытого чемпионата Австралии в 2016 году. Кроме того, он победитель юниорского Умблдонского турнира в одиночном разряде и бывшая третья ракетка мира в юниорском рейтинге.
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