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Россиянин Кузнецов, не игравший 2,5 года, провёл тренировку с Джоковичем

Россиянин Кузнецов, не игравший 2,5 года, провёл тренировку с Джоковичем
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Андрей Кузнецов, бывшая 39-я ракетка мира, выложил на своей странице в «Инстаграме» новое фото. На снимке — он и первая ракетка мира Новак Джокович после тренировки.

Фото доступно в «инстаграме» Кузнецова.

В последний раз Кузнецов выходил на корт в январе 2018 года, в дальнейшем не играл из-за повреждения тазобедренного сустава и стал членом команды Евгения Донского. В начале августа стало известно, что Андрей выступит на турнире в Праге (Чехия).

Высшее достижение Кузнецова на турнирах «Большого шлема» — выход в четвёртый раунд Открытого чемпионата Австралии в 2016 году. Кроме того, он победитель юниорского Умблдонского турнира в одиночном разряде и бывшая третья ракетка мира в юниорском рейтинге.

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