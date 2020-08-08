Серена Уильямс: долгое время скрывала приступы мигрени. Придумывала что-то после матчей

Американская теннисистка Серена Уильямс раскрыла секрет — на протяжении долгого времени её беспокоят проблемы со здоровьем.



«Никогда не говорила об этом прямо, ведь это тяжело. Каждый раз после матчей приходилось ходить на пресс-конференции и отвечать на вопросы типа что произошло. Не могла сказать, что у меня просто был приступ мигрени, поэтому приходилось что-то придумывать», — цитирует Уильямс-младшую People.



38-летняя американка — девятая ракетка мира. В этом сезоне провела 10 матчей, в которых одержала восемь побед. На Открытом чемпионате Австралии пробилась в третий круг, где уступила китаянке Ван Цян.

Ранее стало известно, что теннисистка готова принять участие в матчах US Open и даже построила дома корт с идентичным покрытием.