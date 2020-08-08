Свитолина сфотографировалась в двух образах и попросила подписчиков выбрать один

Украинская теннисистка Элина Свитолина выложила новые фотографии на своей странице в «Инстаграме». Уроженка Одессы предстала в двух образах и попросила пользователей социальной сети выбрать один из них.
Фото можно посмотреть на странице Элины Свитолиной в «Инстаграме».
Свитолина — финалистка Итогового чемпионата WTA в 2019 году. Помимо этого на счету Элины 14 титулов, в том числе завоёванный на этом престижном турнире в 2018-м. Украинка выигрывала крупные турниры в Дубае (ОАЭ), Риме (Италия) и Торонто (Канада). На турнирах «Большого шлема» её лучший результат — полуфиналы Уимблдона и US Open. 17 июля Свитолина стала победительницей выставочного травяного турнира в Берлине.
Элина не будет участвовать в Открытом чемпионате США — об этом она сообщила вчера, 7 августа.
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